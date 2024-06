Carolina de’ Castiglioni, la «sciura» milanese del web: «Vivo in 45 metri quadri e insegno yoga per pagare le bollette»

Le sue parodie su Instagram della ricca «sciura milanese» sono diventate virali, ma per poter arrivare a fine mese Carolina de’ Castiglioni si ritrova a vivere un appartamento di 45 metri quadrati. «Ho la fortuna di abitare con il mio fidanzato, dividiamo le spese in un appartamento con l’affitto ereditato da suo fratello e fermo al 2016», racconta l’attrice al Corriere. 27 anni, cresciuta nella centralissima via Torino, de’ Castiglioni è diventata virale per i suoi sketch su Instagram in cui veste i panni della «sciura» e della «young sciura» milanesi. «Cercavo leggerezza dopo aver affrontato a teatro temi impegnati», spiega l’attrice. Dopo il liceo classico Manzoni, de’ Castiglioni è stata studentessa al Teatro Litta e alla Columbia University e si è specializzata in recitazione e filosofia alla Tisch School of Arts della New York University.

Nell’intervista al Corriere, l’attrice-influencer racconta di provenire da una famiglia benestante, con la madre che lavorava nella pubblicità e il papà avvocato. «Sembro privilegiata, lo sono. Ma non voglio pesare sulla mia famiglia. Ci sono mesi in cui arrivare a fine mese è un’impresa», racconta. Per pagare le bollette, spiega de’ Castiglioni, «insegno yoga sia online che dal vivo». E in passato non sono mancati i momenti di difficoltà: «Sono tornata a Milano con la pandemia. Mi ero appena laureata e bum, il teatro si è fermato. Ho inviato duecentomila curriculum come attrice, ma niente. Altri duecentomila alle palestre, ma niente. Come ne esco? Chiedo aiuto ai miei? No. Stavo per mollare. Oggi va meglio ma mi resta l’ansia». Dopo la riapertura dei teatri, la 27enne ha fatto fortuna grazie alle sue gag pubblicate su Instagram. Filmati che prima di essere mostrati ai fan devono passare da un severo “controllo preventivo”. «Ho un giudice inflessibile che boccia ciò che non fa ridere: mia mamma», rivela l’attrice.

Leggi anche: