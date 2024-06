Douglas Luiz alla Juve? Nella trattativa anche l’arrivo della fidanzata: la calciatrice influencer Alisha Lehmann

Nel calciomercato non si può mai sapere cosa bolle realmente in pentola, ma sembra chiaro che la Juventus abbia puntato forte sull’attaccante Douglas Luiz e nella trattativa parrebbe rientrare anche la fidanzata Alisha Lehmann. Ma che l’operazione non passi come contentino per agevolare la firma con i bianconeri del brasiliano perché la calciatrice svizzera non solo ha un gran talento ma si tira dietro un bottino di followers su Instagram che supera ampiamente quota 16 milioni, il che la rende di fatto la calciatrice più seguita al mondo. Per rendere meglio l’idea: il più importante sportivo di nazionalità svizzera della storia, Roger Federer, si ferma a 12,4 milioni. Dettaglio fondamentale, perché l’ingaggio della calciatrice influencer si incastrerebbe perfettamente non solo dal punto di vista tattico ma anche da quello della narrazione del calcio femminile, un impegno che la Juventus, che in questo senso nel frattempo ha perso una delle proprie bandiere, Julia Grosso, ha intrapreso in partnership con TikTok, dove Alisha Lehmann viaggia sugli 11 milioni di followers. 25 anni, 165 cm di altezza, 51 presenze e 8 reti con la nazionale elvetica. Bisessuale dichiarata, ha avuto una lunga relazione con la collega di nazionale Ramona Bachmann, poi l’incontro con l’attaccante brasiliano del team maschile dell’Aston Villa che dovrebbe arrivare a Torino, per rinforzare il reparto offensivo del nuovo allenatore Thiago Motta, in cambio di un conguaglio economico tra i 18 e i 20 milioni più una contropartita tecnica: McKennie e Iling.

