Spagna, sventato un attacco terroristico dell’Isis contro il bus del Real Madrid

La polizia spagnola ha sgominato una cellula terroristica dell’Isis che stava programmando una serie di attentati legati al mondo del calcio. Secondo quanto riportano i media iberici, il gruppo terrorista islamico aveva pianificato in particolare un attacco al bus dei calciatori del Real Madrid, ma anche ad altri obiettivi non meglio precisati nel corso degli Europei di calcio e delle Olimpiadi di Parigi 2024. La cellula terroristica finita nel mirino dell’intelligence si chiama «Fundacion I’lam» ed è stata sgominata nel corso di un’operazione che ha visto la partecipazione di Europol, Fbi e le forze di polizia di Olanda, Germania, Francia, Estonia, Romania e Islanda.

L’operazione congiunta ha portato all’arresto di nove persone che facevano parte di una cellula dell’Isis, tra cui alcuni residenti a Girona, Cadice, Tenerife e Almeria. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Confidencial, il primo a diffondere la notizia, i terroristi dell’Isis avevano «puntato il Bernabeu», lo stadio che ospita le partite in casa del Real Madrid. Gli attentatori, spiegano i giornalisti della testata, avrebbero dovuto sparare contro il bus con a bordo i giocatori non appena fosse arrivato allo stadio. In un poster che è stato diffuso online si vede un uomo incappucciato che spara e l’obiettivo del suo mirino che inquadra l’autobus del Real Madrid. «Mio caro fratello. Aspetta in un posto vicino al punto di arrivo dei giocatori. Prendili di mira insieme ai loro seguaci», si legge sul manifesto.

In copertina: La parata dei giocatori del Real Madrid per festeggiare la vittoria della Champions League, 2 giugno 2024 (EPA/JuanJo Martin)

Leggi anche: