Lo schiaffo di Macron a Meloni: Antonio Scurati diventa Chevalier de France

Lo scrittore Antonio Scurati ha ricevuto l’onoreficenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ovvero una delle più prestigiose che l’Eliseo assegna a chi si è distinto per il contributo alla diffusione delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo. Prima di lui era toccato alle italiane Monica Bellucci, Giovanna Mezzogiorno e Carla Bruni. E visto il caso che l’ha coinvolto in Rai qualche tempo fa, è difficile non vedere nella premiazione l’ennesimo capitolo della guerra fredda tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Il monologo di Scurati che alla fine non è andato in onda nella trasmissione di Serena Bortone era stato pubblicato anche da Le Monde.

Leggi anche: