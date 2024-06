Tragedia nella Superbike junior, Lorenzo Somaschini è morto a 9 anni: era caduto in pista

È morto un bambino di 9 anni, Lorenzo Somaschini, a causa di un incidente in superbike lungo il circuito di Interlagos, a San Paolo, in Brasile. Il piccolo è caduto lo scorso venerdì, 14 giugno, all’uscita della curva curva Pinheirinho nelle prove libere della Junior Cup, categoria che fa parte del Superbike Brasil. Dopo il colpo, è stato trasportato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove è stato ricoverato in terapia intensiva e, a seguito di un aggravamento, è deceduto. È quanto annunciato dagli organizzatori del circuito. «Tutti i membri del team SuperBike Brasil sono sconvolti da quanto è successo ed esprimono sincere condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Lorenzo», hanno fatto sapere in una nota. Somaschini era considerato l’enfant prodige del motociclismo argentino. Tra qualche settimana avrebbe compiuto 10 anni, ma i tentativi dei medici di provare a salvarlo si sono rivelati vani. Lorenzo ha iniziato la passione per questo sport da piccolissimo. Aveva solo 4 anni, riporta Il Corriere della Sera, quando il padre gli regalò una minimoto. «Il mio sogno è arrivare in MotoGp e vorrei diventare campione del mondo», aveva detto.

