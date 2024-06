Chi è Claudio Pallitto, il personal trainer nuovo compagno di Micaela Ramazzotti con lei alla lite al ristorante con Paolo Virzì

C’era anche Claudio Pallitto al ristorante di piazza Albania a Roma dove sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118 per la lite scoppiata tra il regista Paolo Virzì e l’attrice Micaela Ramazzotti. Pallitto è il nuovo compagno dell’attrice, che da circa un anno si è separata dal marito. Ha 39 anni, sei in meno di lei, e come personal trainer gestisce una palestra in zona Appio-Tuscolano. A frequentare quella palestra ci sarebbero diversi personaggi famosi, tra cui anche i figli di Totti Cristian e Chanel. Romano e romanista, Pallitto è anche assiduo frequentatore della curva Sud dell’Olimpico.

Pallitto è diventato un personaggio noto al pubblico dopo la sua partecipazione 2011 al programma Mediaset «Tamarreide». Fisico pompato e modi spicci, il 39enne si è distinto in quel reality show per massime in dialetto come: «Perché io so’ matto, si me parte a ciavatta…». L’anno dopo si è anche cimentato nel cinema. Pallitto è riuscito ad avere una parte in un film di Virzì, «Tutti i santi giorni». Dieci anni dopo, il personal trainer ha condiviso con Ramazzotti il set di «Siccità». La sua carriera nel cinema è andata avanti anche con altri registi. Ha recitato in «Smetto quanto voglio ad honorem» di Sidney Sibilia e «Il campione» di Leonardo D’Agostini. Vanta anche una comparsata in «Felicità», il primo film da regista di Ramazzotti.

Ramazzotti e Pallitto si frequentano pubblicamente ormai dal 2023. Da allora si sono spetto mostrati sui social in esplicite dichiarazioni d’amore. Lui in particolare scriveva di lei come una donna «speciale, immensa», ricambiato da lei che lo chiama «mio amore». E mentre al ristorante volano piatti e parole grosse lo scorso lunedì, Pallitto non sarebbe rimasto in disparte, prendendo le parti della sua nuova compagna con l’ex coniuge di lei. Almeno fino all’arrivo dei carabinieri.

