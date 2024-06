La lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì in un locale di Roma: «Spintoni e urla, volavano sedie e piatti»

L’attrice e regista Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì sono stati insieme per 16 anni e hanno avuto due figli di 14 e 11 anni. Lo scorso anno hanno annunciato la separazione. E nei giorni scorsi, fa sapere il Messaggero, sono arrivati i carabinieri dell’Aventino per separarli mentre litigavano in un ristorante di piazza Albania. Presente sul posto anche un’ambulanza. Ramazzotti era con il nuovo compagno e personal trainer Claudio Pallitto. Nessuno dei due ha (ancora) sporto denuncia. I militari hanno ascoltato il titolare del ristorante. Tutto è cominciato alle 10 di sera, quando nel locale oltre a Ramazzotti e Pallitto c’era anche la figlia di lei. Il regista è arrivato insieme alla figlia avuta da un precedente matrimonio e all’altro figlio. I due hanno cominciato a discutere sul divorzio.

Venti minuti di escandescenza

Per oltre venti minuti i due protagonisti hanno litigato. È intervenuto anche Pallitto, rendendo la situazione più tesa. Il titolare del ristorante ha tentato di riportare la pace mentre gli altri clienti se ne andavano. Poi sono arrivati i carabinieri. E i genitori dell’attrice, che hanno contribuito a calmare gli animi. «Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi», hanno detto due ragazze che stavano cenando nel locale lunedì sera: «Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti». Ieri il ristorante ha consegnato anche i filmati delle telecamere esterne. L’ambulanza ha soccorso l’attrice che è stata colta da un malore. Tutto è finito verso le 23.

La coppia

La coppia si era separata una prima volta nel 2018. Si erano conosciuti dieci anni prima sul set di “Tutta la vita davanti”. «Fu amore a prima vista per entrambi», ha detto lei. Poi si sono sposati a Livorno. In occasione del decimo anniversario di matrimonio il ritorno insieme: «Giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile». Poi a febbraio 2023 le voci su una nuova separazione: fino all’epilogo di lunedì 17 giugno.

