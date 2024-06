Fedez e Codacons fanno pace? Il rapper e Carlo Rienzi insieme a Taranto: «È prevista una sua donazione» – Il video

Dopo anni di scontri social spesso finti nelle aule dei tribunali, Fedez e il Codacons si ritrovano per la prima volta impegnati insieme per un’iniziativa comune. Sembra sia scoppiata la pace tra il rapper e l’associazione dei consumatori, che hanno annunciato a sorpresa un «nuovo inizio» nei loro rapporti, come riporta l’agenzia Adnkronos. Il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, e Fedez si incontreranno domani venerdì 21 giugno a Taranto dove lanceranno una campagna contro gli effetti devastanti dell’inquinamento nella città jonica.

In una nota congiunta citata dall’Adnkronos, Fedez e Codacons annunciano che domani ci sarà una conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’iniziativa. Lo stesso Rienzi a Cusano Tv ha confermato con una certa ironia che sarà presente a Taranto assieme a «niente meno che Fedez» e il direttore dell’ospedale pediatrico tarantino. In quell’occasione da parte del rapper sarebbe prevista anche una donazione, ha spiegato Rienzi. «La necessità di far prevalere la salute e la vita sui meri interessi produttivi – spiegano nella nota – trova in questo evento una forte espressione di impegno e solidarietà, e un punto di incontro tra il rapper e l’associazione dei consumatori, attraverso una iniziativa congiunta».

Leggi anche: