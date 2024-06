Ubriachezza molesta e violazione di domicilio. Arrestato Travis Scott che agli agenti spiega: «È Miami!» e mette a rischio il tour in Europa

«È Miami!», secondo quanto riportato dal Dipartimento di Polizia di Miami è questa la giustificazione che il rapper Travis Scott avrebbe addotto con gli agenti che lo avevano arrestato pochi minuti prima per ubriachezza molesta e violazione di domicilio. L’ubriachezza è stata ammessa dallo stesso Jacques Bermon Webster II (così all’anagrafe), che la scorsa notte è stato allontanato da un molo mentre era intento a inveire contro gli ospiti che si trovavano a bordo di uno yacht. Il proprietario, secondo quanto raccontato da nbcmiami.com non voleva sporgere denuncia ma si è trovato costretto a chiamare la polizia per risolvere la situazione. A quel punto Travis Scott, si sarebbe allontanato camminando all’indietro e continuando con gli insulti rivolti ancora agli occupanti dell’imbarcazione del molo D 300 di Alton Road e anche contro gli stessi agenti di polizia. Un bluff, il rapper infatti avrebbe fatto solo un giro largo per ripresentarsi sul molo cinque minuti dopo provando a dribblare la polizia, che però era ancora sul posto e alle 4:35 lo ha portato nella prigione della contea di Miami-Dade. Lì gli è stata inflitta una cauzione di 150 dollari per ubriachezza molesta e 500 dollari per violazione di domicilio. Solo qualche ora più tardi, alle 02:45 di questo pomeriggio, orario italiano, quasi le 9 a Miami, ha postato su X “Lol”, come a voler minimizzare la situazione.

Niente di gravissimo, è chiaro, solo che l’inciampo legale potrebbe risultare un problema serio per il tour europeo di imminente partenza. Tra otto giorni infatti Travis Scott è atteso in Olanda, al GelreDome di Arnhem, per la prima tappa del suo Circus Maximus World Tour, a questo punto seriamente a rischio. Chissà se anche i fans italiani hanno motivo di allarmarsi, il rapper di Houston infatti ha in programma una tappa a Milano in occasione degli I-Days, il prossimo 23 luglio.

