Problema tecnico sulla Roma-Firenze: Frecciarossa fermo per 2 ore sotto il sole, passeggeri senza acqua. Ritardi su tutta la linea 

Un inconveniente tecnico al treno Frecciarossa 9422 Napoli-Venezia tra Settebagni e Capena, alle porte di Roma, ha causato gravi problemi alla circolazione ferroviaria. Intorno alle 14 di oggi – venerdì 21 giugno – il convoglio si è improvvisamente fermato, creando malumori e tensioni tra i circa 500 passeggeri a bordo dovuti soprattutto all’afa asfissiante, anche perché le carrozze senza corrente – scrive l’Ansa – non avevano più l’aria condizionata. Anche le scorte dell’acqua, hanno raccontato i viaggiatori, a poco a poco si sono esaurite. Il ritardo che si è accumulato è stato di quasi 4 ore e verso le 16.30 i passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio. «Non ci risultano malori – spiega Rete ferroviaria italiana (Rfi) – il costo del biglietto verrà ovviamente restituito. Tutto quello che era a sulla carrozza ristorante è stato distribuito ai passeggeri e all’arrivo sono stati dati anche dei kit di assistenza». A bordo, tra gli altri, c’erano anche bambini, anziani ed una donna incita. Sul convoglio viaggiava l’ex ministro ed esponente del Pd Dario Franceschini, che a Repubblica ha raccontato: «Non accuso nessuno. Per me è stata una brutta esperienza, per altri drammatica. Spero che quanto successo oggi aiuti a migliorare gli interventi in casi di emergenza». Su quella tratta stanno per scattare i lavori in notturna, da sabato 22 giugno fino al 29 luglio, per consentire il potenziamento infrastrutturale programmato da Rfi.

La nota del Mit: «Salvini pronto a convocare i vertici»

«I disagi ferroviari segnalati anche nelle ultime ore sono motivo di forte imbarazzo e irritazione da parte del Mit», si legge nella nota del ministero dei Trasporti. «Matteo Salvini – prosegue – è determinato a convocare i vertici di Fs, Trenitalia e Rfi: pur nella consapevolezza di alcune oggettive difficoltà (a partire dall’elevato numero di cantieri aperti) è necessario garantire un servizio il più possibile efficiente e rispettoso dei cittadini», conclude il comunicato.

I ritardi sulle altre tratte

Il guasto del convoglio ha causato cancellazioni e ritardi ad altri treni, tra i 60 e i 90 minuti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity instradati sulla linea convenzionale tra Settebagni e Orte registrano un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

