Euro 2024, Belgio Romania 1-0: la sblocca subito Tielemans su assist di Lukaku

Parte subito bene il Belgio nella sua seconda partita di Euro 2024 in Germania, dopo la brutta sconfitta all’esordio con la Slovacchia. Al 2′ di gioco è Tielemans a sbloccare il risultato su un appoggio di Lukaku, che lo serve fuori dall’area per il tiro vincente di destro. I Diavoli Rossi hanno subito l’occasione per raddoppiare, con il centravanti di Chelsea, Inter e Roma che si gira in area a pochi metri dalla porta ma è bravo il difensore della Romania Bancu a respingere il tiro potente in angolo. Ancora al 18esimo, dopo una fuga di De Bruyne di 40 metri, Lukebakio prova il sinistro a giro ma il portiere si oppone ed evita il raddoppio. Il Belgio si scopre un po’ e concede qualche ripartenza, ma nessuna occasione nitida. Il primo tempo si chiude con la Romania sotto di un gol.

Le formazioni

Al Cologne Stadium di Colonia, dopo il brutto esordio con la sconfitta contro la Slovacchia, il Belgio scende in campo con il 4-2-3-1. Gli undici scelti dal ct Domenico Tedesco sono: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Lukébakio, De Bruyne, Doku; Lukaku. Risponde la Romania, forte dei 3 punti conquistati nella prima partita contro l’Ucraina, con un 4-1-4-1. In campo: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; M.Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă; Drăguș.

Leggi anche: