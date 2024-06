Jannik Sinner in finale contro Hurkacz all’Atp 500 di Halle, l’azzurro batte Zhang in due set

Jannik Sinner conquista la finale dell’Open di Halle in Germania, dopo aver battuto il cinese Zhang, numero 42 al mondo. Vittoria al tiebreak per l’azzurro, il quinto di questo torneo, con la partita chiusa sul punteggio di 6-4, 7-6. Domani 23 giugno, Sinner affronterà in finale Hubert Hurkacz, numero 9 al mondo. In semifinale, il polacco aveva sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero 4 al mondo.

I tifosi italiani esultano anche per i risultati che arrivano da Londra, dove Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del torneo del Queen’s. L’azzurro, numero 30 al mondo, ha battuto in tre set l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. L’avversario arriverà dal vincente della semifinale tra gli statunitensi Sebastian Korda e Tommy Paul.

