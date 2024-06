New York, incendio nell’appartamento di Taylor Swift: «Penso che moriremo». Ma la cantante doma le fiamme – Il video

Non serve essere appassionati del genere per sapere che questo è il periodo d’oro di Taylor Swift: non solo è stata eletta persona dell’anno 2023 dalla prestigiosa rivista Time, è entrata nel ristrettissimo club dei miliardari d’America con una valutazione da 1,1 miliardi di dollari, e ha attirato l’attenzione degli economisti perché in ogni città dove porta il suo tour, la cantante ha il “potere magico” di far decollare i prezzi di hotel, voli, ristoranti e altri servizi, perché a crescere esponenzialmente è pure la disponibilità a spendere dei suoi fan. Adesso, però, Swift ha tirato fuori dal cappello un altro talento: quello di domare gli incendi.

L’incendio

L’artista è infatti riuscita a evitare che le fiamme divorassero il suo appartamento a New York: in un video, girato dalla cantautrice Gracie Abrams, la si vede imbracciare un estintore e puntarlo contro i fornelli della cucina, dove sui banconi di marmo arde un fuoco pericoloso. Swift, all’inizio spaesata, chiede alla collega come fare a risolvere la situazione. Poi ironizza, ripetendo più volte: «Penso che moriremo». Esito scongiurato: Swift ha infine preso coraggio e estinto il fuoco. Pur constatando: «le nostre borse sono rovinate, e le mie scarpe e l’intera stanza credo». La clip è stata postata sui social da Abrams, che ha commentato: «Scrivere un’intera canzone dalle 2 del mattino alle 6 del mattino è stata una delle cose più divertenti che abbia mai fatto in vita mia. @taylorswift ora sappiamo come usare un estintore. Love you».

