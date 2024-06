«Ecco le date del prossimo Festival di Sanremo», lo spoiler alle spalle di Carlo Conti e della Rai

Finora il nome di Carlo Conti era l’unica cosa certa del prossimo Festival di Sanremo, ora però si conoscono anche le date, nonostante dalla Rai non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale. Conti ha raccolto l’eredità di Amadeus, che dopo cinque anni di direzione artistica è passato sul Nove abbandonando la Rai. Finora Conti è rimasto particolarmente abbottonato sui dettagli del prossimo Festival, spiegando solo di non voler «buttare all’aria» il lavoro svolto finora da Amadeus. E poi Conti ha riportato la suddivisione delle categorie in gara, con i cantanti «Big» separati dalle «Nuove proposte». Per i giovani poi, il vincitore dovrebbe essere proclamato durante la serata delle cover. E non ci dovrebbero essere eliminazioni, perché secondo Conti «sarebbe anacronistico».

Al di là però del riserbo di Conti, c’è chi non si è fatto scrupoli a rivelare la data di inizio del prossimo Festival di Sanremo che partirà martedì 4 febbraio 2025 per finire sabato 8 febbraio. Lo spoiler è firmato da Walter Vacchino, patron del teatro Ariston, chissà quanto d’accodo con Carlo Conti e la Rai. Vaccino ha presentato ieri il calendario degli aventi all’Ariston per la prossima stagione. E nell’elenco, dalle partite dell’Europeo di calcio, passando per gli spettacoli di Antonio Albanese e Giuseppe Cruciani, ha infilato anche i giorni di inizio e fine del prossimo Festival di Sanremo.

