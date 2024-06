Gp Spagna, dissapori in casa Ferrari. Leclerc: «Scorretta la manovra di Sainz». La replica: «Non so di cosa si lamenti» – Le foto

Il quinto e il sesto post dei Ferraristi sulla pista di Montmelò ha lasciato strascichi nella scuderia del cavallino al di là del risultato. Nel Gp di Spagna Charles Leclerc è arrivato dietro il leader della classifica Max Verstappen, poi Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell. Ma davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, che correva davanti al suo pubblico. Forse per questo, ha ipotizzato Leclerc, ha azzardato una manovra che ha portato al contatto tra le due Rosse. «Non è stata corretta né giusta la manovra di Sainz in quel momento. Sapevamo di dover salvare la gomma e io l’ho fatto, mentre lui no e mi ha passato alla fine del rettilineo. È andata così, ma era un rischio che non andava preso», si è lamentato ai microfoni di SkySport dopo la gara, «una lotta che ci ha fatto perdere una posizione, anche perché mi ha danneggiato l’ala. Capisco che per lui la gara era importante, ma così non va. Ne parleremo nel team».

Sainz non si rimprovera nulla

Il monegasco non ha gradito l’attacco del compagno nei primi giri di gara, che ha forzato il sorpasso arrivando a contatto. Ma lo spagnolo non ha nulla da rimproverarsi: «Per me la situazione era chiara», ha risposto a distanza ma dagli stessi microfoni, «avevamo una soft nuova, la Mercedes aveva una soft usata e dovevamo andare all’attacco. Questo è quello che ho fatto. Non so cosa è successo a Charles al primo giro, non so se abbia fatto un errore, ma ho avuto l’opportunità di sorpassarlo e non è che posso stare dietro per tutta la vita». Sull’episodio è intervenuto anche il team principal Fred Vasseur, provando a minimizzare: «C’è stato un piccolo contatto tra Sainz e Leclerc ma non abbiamo perso qualcosa, eravamo quinti e sesti e abbiamo concluso quinti e sesti. La conclusione è che dobbiamo fare un lavoro migliore sabato».

