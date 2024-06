«Colombo influenzato da Galileo» come i sumeri dalle girelle di liquirizia: il web non perdona la gaffe al ministro Sangiuliano

Sui social network la gaffe di Gennaro Sangiuliano su Cristoforo Colombo che sarebbe stato influenzato dalle teorie del grande scienziato Galileo Galilei, nato un secolo più tardi di lui, sono diventato un ricco materiale per meme e battute. Soprattutto perché il ministro della Cultura non è nuovo a questi svarioni: poco più di due mesi fa aveva “messo” la newyorkese Times Square in centro a Londra.

I meme

