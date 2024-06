Csoboth e Szoboszlai: i calciatori dell’Ungheria si abbracciano dopo la vittoria contro la Scozia. Proprio come quando erano bambini

Due dodicenni si abbracciano, felici, su un campo da calcio, festeggiando un gol. Non sanno che a distanza di una decina di anni, ripeteranno la scena, in scala maggiore: i protagonisti dell’abbraccio, infatti, sono Kevin Csoboth e Dominik Szoboszlai. E ieri hanno festeggiato la vittoria dell’Ungheria contro la Scozia, nel corso degli Europei 2024.

Ne hanno fatta, di strada, quei due ragazzini di belle speranze: Csoboth era un ragazzo prodigio, e lo dimostrò segnando una doppietta contro la Francia agli Europei U17 sette anni fa. Dopo una parentesi nel Benfica, è tornato con l’ungherese Újpest. Ieri, è stato lui a segnare il gol decisivo che ha permesso al suo Paese di portare a casa la vittoria. Szoboszlai, invece, è ora centrocampista del Liverpool e della nazionale ungherese, della quale è capitano. Ieri in campo si è distinto non solo per le sue doti atletiche, ma anche per le sue qualità umane: dopo il pauroso infortunio del centravanti Barnabás Varga, il capitano si è precipitato verso lo staff medico, ha afferrato la loro barella e li ha fatti correre dal suo compagno di squadra. «Spero che stia bene. Le sue condizioni erano stabili quando ha lasciato lo stadio. Speriamo che torni presto in albergo, oppure andiamo noi a casa sua, per me non ha importanza, dobbiamo solo stare insieme», ha dichiarato Szoboszlai parlando di Varga, al termine della partita.

