Perché è sbagliato parlare di un «piano Bill Gates» per “oscurare” il Sole e che fine ha fatto SCoPEx

Circola lo screenshot di un articolo del 2023 di SkyTG24 per sostenere che Bill Gates abbia un piano per oscurare il Sole. Leggendo l’articolo originale, non risulta esserci un piano del genere ad opera del filantropo americano. Si fa riferimento a uno studio iniziato diversi anni fa, ma che è stato recentemente chiuso.

Ecco un esempio dell’immagine che circola online, in questo caso su Threads:

Il post Threads risulta pubblicato il 23 giugno 2024. Qualche giorno prima, il 21 giugno, uno screenshot simile viene condiviso anche da Diego Fusaro:

Lo screenshot riporta il titolo di un articolo del 4 luglio 2023 di SkyTG24: «Clima, piano Bill Gates per oscurare il Sole contro il riscaldamento globale». Nonostante la titolazione, l’articolo non afferma che si tratti di un piano di Bill Gates:

SkyTG24 cita un articolo di Politico, il quale non riporta in alcun caso il nome di Bill Gates. La testata italiana riporta il nome del filantropo americano. In che maniera viene legato? Per via di un finanziamento dello studio, uno dei tanti.

Nell’articolo di SkyTG24 leggiamo:

SCoPEx esiste ed è un progetto promosso dall’Università di Harvard all’interno del programma di ricerca di geo-ingegneria solare. Quale è il coinvolgimento di Bill Gates? Solo parziale in quanto il suo nome compare nella lista di coloro che finanziano il programma dell’Università:

