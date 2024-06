Vannacci verso la scelta del collegio Nord Ovest. E Salvini ringrazia

Il generale, primo ovunque, deve scegliere dove farsi nominare: se opta per il collegio in cui ha preso più preferenze esclude l’ex ribelle Angelo Ciocca. Resta l’ipotesi centro, che terrebbe fuori Ceccardi

Campione di preferenze in tutti i collegi, il generale Roberto Vannacci in questi giorni deve scegliere in quale farsi proclamare eletto alle Europee celebrate l’8 e il 9 giugno e in quale lasciare che scattino altri candidati. E nella decisione, raccontano più fonti interne alla Lega, potrebbe prevalere l’idea di prediligere il Nord Ovest, lasciando fuori un ex fedelissimo di Matteo Salvini, Angelo Ciocca. L’alternativa, che però in molti dicono improbabile, sarebbe scegliere il collegio Centro, col risultato, però, di lasciar fuori Susanna Ceccardi, allineata da sempre sulle posizioni salviniane anche se con qualche malumore espresso proprio nei confronti di Roberto Vannacci.

Le ragioni della scelta

A spingere il generale verso la scelta del collegio Nord Ovest, dove ha raccolto 186.689 preferenze, sono diversi fattori. Prima di tutto il risultato, ovviamente, che ha trascinato in alto la Lega, portandola a prendere tre seggi (la Sardone, seconda, ha preso 75mila voti). Come noto, Vannacci è primo ovunque, ma nel collegio Centro l’eletto è uno solo. Se sceglie quello tutti gli altri sono fuori. A Nord gli eletti sono tre, quindi non sarebbe l’unico e ci sarebbero altri rappresentanti interni alla Lega a passare. Mettiamoci anche che Vannacci d’origine è spezzino, sebbene viva da anni a Viareggio. Ultimo elemento, ma forse determinante, sono i rapporti tra Matteo Salvini e Angelo Ciocca. Ciocca era un fedelissimo, ma i rapporti si sono raffreddati da quando ha fondato il Comitato Nord assieme a Paolo Grimoldi, poi espulso dal partito. Ci sono stati vari accenni di riconciliazione, almeno formale, con Salvini ma il rapporto di fiducia si è rotto. E in vista della nuova tornata di congressi aperta dalla Lega, il Capitano non vuole sbagliare una casella. Accanto a se terrà solo i fedelissimi.

