Filippo Turetta e le 52 foto a Giulia Cecchettin tre ore prima del femminicidio – Il video

L’ultimo pomeriggio della sua vita Giulia Cecchettin l’ha trascorso in compagnia di quello che sarebbe diventato il suo assassino, come ha ammesso lui stesso poi agli investigatori. Con Filippo Turetta era andata al centro commerciale di Marghera La Nave de Vero, un’occasione forse anche per cercare un abito adatto all’imminente discussione di laurea. Come è emerso poi dai racconti dell’ex fidanzato reo confesso e dagli audio di lei nei mesi precedenti, dopo la fine della relazione Turetta ha fatto di tutto per rimanere nella vita della 22ene, provando a manipolarla, minacciando di uccidersi, facendo leva sul senso di colpa. Per questo ogni tanto Giulia Cecchettin ancora accettava di uscirci, stufa delle insistenze del coetaneo ma preoccupata del suo stato emotivo. Ora che il telefono di Turetta, accusato di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking, è nelle mani degli investigatori, dalla memoria del dispositivo sono emersi anche 52 foto. Scattate nelle ore precedenti all’omicidio della studentessa di Vigonovo. Le ha pubblicate, in esclusiva, Pomeriggio Cinque News: sono state fatte da Turetta, una dopo l’altra, nel centro commerciale di Marghera mentre i due si aggirano per i negozi, la 22enne prova vestiti e sono seduti al bar.

