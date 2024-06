Crolla il tetto dell’aeroporto di Nuova Delhi, paura nello scalo più trafficato dell’India: un morto e 8 feriti – Il video

Non sono ancora chiare le cause, ma la capitale indiana è stata colpita da forti piogge negli ultimi giorni

Intorno alle 5.30 (ora locale) di oggi, venerdì 28 giugno, è crollata una parte del tetto del Terminal-1 dell’aeroporto internazionale “Indira Gandhi” di Delhi, in India. Le travi di sostegno hanno ceduto e sono cadute su alcune auto, compresi diversi taxi, uccidendo una persona e ferendone altre otto. I filmati che circolano sui social mostrano veicoli schiacciati sotto le travi d’acciaio nel piazzale delle partenze del Terminal-1 dell’infrastruttura, inaugurata a marzo dal primo ministro Narendra Modi in vista delle elezioni generali del Paese. Non sono ancora chiare le cause, ma stando ai media locali l’incidente sarebbe avvenuto a causa delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno interessato la capitale dell’India, dopo essere stata investita dal monsone annuale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della metropoli indiana che hanno completato le operazioni di ricerca. Le partenze dei voli sono state temporaneamente sospese. Attualmente sono in corso le verifiche sulla struttura.

