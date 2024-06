Il dramma del nuotatore Archie Goodburn: «Mi hanno trovato tumori inoperabili al cervello»

Archie Goodburn, il campione britannico del nuoto, ha dato una terribile notizia ai suoi fan: ha rivelato che gli è stata diagnosticata una forma tumorale al cervello inoperabile. Ha soli 23 anni, ma aveva iniziato a soffrire negli ultimi tempi di torpori e convulsioni in vista delle prove olimpiche, dove per pochissimo ha mancato la qualificazione. La Bbc racconta che in seguito a questi campanelli d’allarme l’atleta si è sottoposto ad alcuni esami. Una risonanza magnetica, a maggio, ha portato alla luce tre oligodendrogliomi, un raro tipo di cancro che può colpire il cervello e il midollo spinale. Per la loro natura, è impossibile intervenire con un intervento chirurgico: Goodburn dovrà affrontare direttamente chemioterapia e radioterapia.

Il racconto

Su Instagram il giovane ha ripercorso le tappe di questi ultimi, difficilissimi giorni: «Sei settimane fa, la mia vita ha subito un profondo cambiamento quando mi sono stati diagnosticati tre tumori al cervello. Nel dicembre del 2023 i miei allenamenti hanno cominciato ad essere interrotti da strani episodi che provocavano una perdita di forze e una sensazione di intorpidimento sul lato sinistro, un profondo sentimento di paura, nausea e un deja vu estremo. Ora so che si trattava in realtà di convulsioni». Goodburn ha rappresentato la Scozia ai Giochi del Commonwealth del 2022 a Birmingham e ha vinto il bronzo nei 50 metri rana maschili ai Campionati mondiali di nuoto juniores 2019.

La terapia

Il giovane però ha chiuso il suo messaggio con una nota di ottimismo, affermando che ora si sottoporrà a cure mediche per cercare di combattere i tumori. «Il lato positivo di questa diagnosi è che gli oligodendrogliomi generalmente rispondono meglio alla radioterapia e alla chemioterapia rispetto a molti altri gravi tipi di tumori cerebrali», ha spiegato. Per poi concludere: «Sono giovane, sono in forma, ho la rete di amici di supporto più fenomenale, la migliore famiglia che potrei mai sperare e una ragazza fantastica al mio fianco. Sono determinato ad affrontare la situazione di petto, a rimanere positivo e a continuare a essere Archie».

