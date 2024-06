Questo video non mostra la nave cargo MSC Sarah colpita da un missile degli Houthi

Un densa coltre di fumo si leva dai container, mentre gli elicotteri sorvolano il tratto di mare dove la nave cargo viene circondata da imbarcazioni pronte a spegnere l’incendio. Le fiamme, secondo chi condivide il video, sarebbero state provocate dall’impatto di un missile lanciato dagli Houthi contro il cargo israeliano. Tuttavia, il video risale al 2017, gli Houthi non c’entrano, e la nave non è israeliana.

Per chi ha fretta:

Circola il video di una nave cargo in balia di un incendio.

Si sostiene che sia un cargo israeliano colpito da un missile degli Houthi.

In realtà, Israele e gli Houthi non c’entrano.

L’incidente risale al 2017, la nave batteva bandiera panamense e ha preso fuoco al largo dello Sri Lanka.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Il cargo israeliano MSC Sarah V è stato colpito da un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi.

Israele e gli Houthi non c’entrano con l’incendio di questa nave

Le immagini mostrano una nave cargo in fiamme, e le operazioni di spegnimento e salvataggio. Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto nei post online, non si tratta del «Cargo Israeliano MSC Sarah V colpito da un missile degli Houthi», bensì della MV Daniela. Come fatto notare dal fact checker Arsenios Keklikoglu, lo si può constatare nelle clip incluse in questo video YouTube pubblicato il 5 aprile del 2017, giorno dell’incidente, identiche a quelle che si vedono su Facebook. Dell’incendio – avvenuto a 11 miglia nautiche dalla capitale dello Sri Lanka, Colombo – si trova riscontro anche in diversi articoli dei Paesi dell’area circostante il subcontinente indiano, come in questo dell’Indian Express. Nel pezzo si legge che la MV Daniela batteva all’epoca bandiera panamense ed era in viaggio da Singapore allo Sri Lanka. Non vengo menzionati gli Houthi e tantomeno i loro missili.

Conclusioni

Il filmato riprende in realtà l’incendio di una nave battente bandiera panamense avvenuto al largo dello Sri Lanka. Quindi, video non mostra una nave cargo israeliana colpita da un missile degli Houthi.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: