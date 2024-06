Sorteggio di Wimbledon 2024, l’ipotesi derby Sinner-Berrettini: chi sono gli avversari degli azzurri al primo turno

La strada di Wimbledon per Jannik Sinner comincia contro il tedesco Yannick Hanfmann, l’avversario sorteggiato per la composizione del tabellone che già parte in salita per l’azzurro. Dalla sua parte del tabellone c’è anche Carlos Alcaraz, dopo la decisione di Novak Djokovic di partecipare nonostante gli acciacchi al ginocchio. All’orizzonte di Sinner si prospetta già una prima sfida interessante per i tifosi italiani. Al secondo turno ci potrebbe essere un derby azzurro con Mateo Berrettini, fresco di un buon rientro a Stoccarda e finalista proprio a Londra nel 2021. Per il tennista romano la prima sfida londinese sarà contro l’ungherese Marton Fucsovics. Per il terzo turno le insidie si fanno sempre più rischiose, con la possibilità per Sinner di incrociare uno tra Tallon Griekspoor, Ben Shelton e Daniil Medvedev.

Il sorteggio per gli italiani

Il tabellone del torneo maschile prevede per gli azzurri in gara a Wimbledon il seguente scenario: Mattia Bellucci giocherà contro Shelton, Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe, Lorenzo Sonego scenderà in campo contro Mariano Navone. E poi Fabio Fognini, che dovrà vedersela con Dominik Koepfer, Liuciano Doarderi contro Jan Choinski, Lorenzo Musetti contro Cosnstant Lestienne e Flavio Cobolli contro Ricky Hijikata.

Sul fronte delle azzurre, gli abbinamenti prevedono per il primo turno Lucia Bronzetti contro la canadese Leylah Fernandez, Jasmine Paolini contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, Sara Errani contro la ceca Linda Noskova, Martina Trevisan contro la statunitense Madison Keys ed Elisabetta Cocciaretto contro la romena Anca Todoni.

Quando inizia Wimbledon

Il torneo di Wimbledon 2024 entra nel vivo da lunedì 1 luglio, come vuole la tradizione inglese rispetto al resto dei tornei che partono dalla domenica. Sui campi in erba più famosi del mondo si gioca il terzo torneo stagionale dello Slam. La finale femminile è fissata per le 14 di sabato 13 luglio, mentre quella maschile si giocherà domenica 14 luglio. In Italia si potranno vedere le partite di Wimbledon su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Now.

