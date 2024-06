Usa 2024, Biden non lascia, anzi raddoppia: «Solo io posso difendere l’America da Donald Trump»

Lasciare? Manco per idea. Joe Biden avrà pure una serata disastrosa giovedì nel dibattito alla Cnn contro Donald Trump, ma sembra aver già metabolizzato il “passo falso” e pronto a procedere senza ripensamenti verso la sfida per la Casa Bianca. Opponendo un testardo rifiuto alle dozzine di appelli pervenutigli nelle ultime 48 ore dal mondo progressista Usa perché lasci, avendo dimostrato la sua incapacità di servire ancora come presidente della prima potenza mondiale. «Non ho avuto una grande

serata, ma nemmeno Trump», ha detto serafico stasera Biden parlando a un evento di raccolta fondi a New York. Il candidato dei Democratici pare sordo alle pressioni, e perfino del drammatico editoriale apparso stamattina sul New York Times pare aver preso solo le parti che lo interessano Il presidente: quelle in cui si sottolineava ancora una volta la pericolosità di Trump, che per tutta la sera ha proferito una bugia dietro l’altra. «Donald Trump è una vera minaccia: distruggerà la democrazia. Io la difenderò», ha ripetuto imperterrito ancora una volta Biden. «Credo ancora che questa nazione sia onesta e dignitosa: vinceremo queste elezioni», ha addirittura rilanciato, cercando di scaldare il pubblico.

Il ruolo della first lady

A guardare le spalle al presidente-candidato, d’altra parte, c’è sua moglie Jill. Che non solo fa spallucce agli appelli di stampa e donatori vicini ai Democratici, ma sprona l’81enne coniuge ad andare avanti con più forza che mai: «Joe non è solo la persona giusta per questo lavoro, è l’unica persona per questo

lavoro», ha detto la first lady all’evento di New York. Dopo che già ieri a un comizio ad Atlanta aveva lodato con parole suonate al limite del surreale la performance nel dibattito del marito: «Hai risposto a tutte le domande! Bravissimo! E cos’ha fatto invece Trump? Mentito!». Per tutte le pressioni esterne, nessuno, se non l’interessato, può decidere il ritiro dalla corsa di Joe Biden. Non pare proprio aria, almeno fino a prova contraria.

