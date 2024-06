L’Europeo stende pure Mario Balotelli: l’attaccante crolla a terra dopo la serata a Lignano. E i ragazzi se la ridono – Il video

Sono pochi istanti, ma non esattamente edificanti. L’ex promessa mai davvero sbocciata del calcio italiano Mario Balotelli questo weekend era a Lignano Sabbiadoro, nota località marina sull’Adriatico, e con qualche amico deve aver trascorso una serata particolarmente pimpante per locali. Fatto sta che nel cuore della notte qualcuno dei passanti lo ha incrociato mentre, verosimilmente dopo qualche drink di troppo, finiva dritto per terra. E ha ripreso tutto. Balotelli, che oggi milita nel club turco dell’Adana Demirspor, crolla sul selciato. Poi l’amico con lui prova a rimetterlo in piedi, ma l’attaccante non trova le forze, e finiscono di nuovo entrambi a terra. Al secondo tentativo va meglio. Ma i ragazzi incrociati per strada in quel momento se la ridono, e postano tutto sui social. E a molti utenti non sfugge l’ironia, considerato che la sbronza segue immediatamente l’umiliante eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Balotelli subito dopo era intervenuto via social con una story dal tono velenoso: ripestando le immagini di un suo gran gol all’Europeo di dodici anni fa. Come a dire: «Se ci fossi stato io…». La performance di Lignano di poche ore dopo è bastata per far trarre a molti la naturale conclusione: «…sarebbe andata pure peggio!».

