L’inviato ferma un tifoso azzurro dopo Italia Svizzera: «Cosa ne pensa della partita?». E lui: «Sono messicano» – Il video

«Sono messicano» è il nuovo «sono giapponese». Questa volta però la richiesta non è a San Gennaro ma al destino. «Come ha vissuto la partita? Cosa salviamo?» ha chiede l’inviato del programma di Rai1 Notti Notti Europee Umberto Martini a un tifoso fermato nella metropolitana di Berlino dopo la sconfitta per 2 a 0 subita ieri sera dalla nazionale italiana di calcio contro la Svizzera. La maglia azzurra, d’altronde, lasciava pochi dubbi. Un attimo di esitazione e poi la risposta, in spagnolo. «Perché mi parla in spagnolo?», chiede Martini. Al che il tifoso, con naturalezza, risponde, sempre nella sua lingua madre: «Sono messicano». E spiega di essersi appassionato alla nazionale italiana perché il nostro era il Paese dove giocava Maradona.

Superato il momento di divertito imbarazzo, il tifoso condivide comunque una breve analisi della partita: «La Svizzera ha chiuso il campo e l’Italia non è riuscita a giocare in verticale». «Un uomo che può salvare l’Italia? Chi è l’uomo del destino», incalza l’inviato, senza ottenere una pronta risposta dal tifoso che corruga la fronte. «La sua espressione ha detto tutto», afferma Martini concludendo la scena, già meme grazie alla pagina Il Grande Flagello.

Foto di copertina: Il Grande Flagello

