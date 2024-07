Anagni, bambino di 12 anni muore nella notte: il malore dopo la pizza fuori, gli accertamenti in ospedale e il ritorno a casa

Un bambino di 12 anni di Anagni, in provincia di Frosinone, è arrivato questa notte in condizioni disperate all’ospedale Fabrizio Spaziani dopo la chiamata al 118 dei genitori, allarmati per le sue condizioni. Nulla da fare per il piccolo che è morto poco dopo. Le cause non sono ancora chiare e si attende di capire se la Procura aprirà un’indagine disponendo l’autopsia. Il bambino infatti aveva già accusato un malore la sera prima, mentre era a cena fuori con i genitori in pizzeria. Dopo una visita al pronto soccorso, durante la quale sono stati eseguiti una serie di accertamenti, non era emerso nulla di particolare e il giovane era tornato a casa. Poi però intorno alle 3 di notte le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente, quindi la corsa in ospedale dalla contrada Tuffano, dalla periferia della cittadina. «Una notizia che ci ha lasciato senza parole», le parole del sindaco Daniele Natalia a Frosinone Today, «non possiamo che stringerci come comunità intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio in questo modo».

Leggi anche: