Cosa sappiamo di Antonio, il vigile del fuoco in pensione che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi

La storia dell’omicidio di Chiara Poggi, risalente all’agosto 2007, potrebbe essere riscritta grazie alla testimonianza di Antonio B., vigile del fuoco in pensione, già ascoltato dai Carabinieri nell’ambito della nuova inchiesta. Non è indagato, ma potrebbe fare luce sulla vicenda e, probabilmente, sull’alibi dell’attuale indagato, Andrea Sempio. Daniela Ferrari, madre di quest’ultimo, avrebbe avuto un «attacco di panico» dopo aver sentito dai Carabinieri il nome del vigile. È noto, inoltre, che lo avrebbe conosciuto quando lavorava in una casa di riposo durante un corso sulla sicurezza, ma non lo avrebbe più visto di persona da circa 25 anni, ossia da prima dell’omicidio di Chiara Poggi.

Di Antonio si conoscono solo il nome e il fatto che sia un vigile del fuoco in pensione. Lavorava a Pavia o in qualche distaccamento provinciale? Quando ha smesso di lavorare? Tuttavia, capita spesso che qualche amico o parente lasci online tracce utili a scoprirne la reale identità. C’è ben poco, ma sappiamo, ad esempio, che Antonio B. ha festeggiato il suo addio al corpo dei vigili una decina di anni fa, ed è noto tra i colleghi per essere stato un «grande capo squadra» e per la sua abilità alla guida, in particolare nelle rotonde. Gli piace andare a funghi e a caccia.

Una delle tante operazioni di ricerca dei vigili del fuoco pavesi seguite da Antonio B.

Non è chiaro cosa possa aver riferito ai Carabinieri in merito alla nuova inchiesta, né in che modo le sue dichiarazioni possano far vacillare o meno l’alibi di Andrea Sempio. Considerata la particolare stima di cui gode tra colleghi, amici e conoscenti, così come l’interesse mostrato dagli investigatori nei suoi confronti, risulta difficile credere che le sue parole possano contare poco in questa vicenda.