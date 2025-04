Il nuovo nome del delitto di Garlasco è di un vigile del fuoco in pensione: «Si chiama Antonio e conosce la madre di Sempio»

La donna avrebbe avuto un attacco di panico, quando i carabinieri le hanno parlato del signor Antonio. Secondo «Chi l'ha visto» è lui l'uomo sentito da carabinieri e che la madre di Andrea Sempio conosce da oltre 25 anni. Qual è il rapporto tra i due e come si sono conosciuti

Si chiama Antonio ed è un ex vigile del fuoco secondo «Chi l’ha visto» il nuovo nome coinvolto nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la trasmissione di Federica Sciarelli, l’uomo non è indagato. È già stato sentito dai carabinieri, che ne hanno chiesto conto alla madre di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso della 26enne uccisa il 13 agosto di 18 anni fa.

Gli attacchi di panico

Quando lo scorso lunedì i carabinieri hanno fatto il nome del vigile del fuoco, oggi in pensione, Daniela Ferrari si sarebbe sentita male. Secondo l’avvocata Angela Taccia che difende Sempio, la donna «ha avuto un forte attacco di panico». La donna sarebbe ancora provata, ha spiegato l’avvocata, dopo aver già trascorso un lungo periodo con una «patologi neurologica peggiorata per la situazione che sta vivendo».

Il rapporto tra la madre di Sempio e il vigile del fuoco

Ai carabinieri, Ferrari ha detto di conoscere il vigile Antonio. I due però non si sarebbero visti da almeno 25 anni. Qualche contatto ci sarebbe stato. Sporadico secondo la donna, che ha ammesso di aver scambiato qualche messaggio con l’uomo, per esempio a Natale. La madre di Sempio avrebbe conosciuto il pompiere Antonio durante un corso. All’epoca la signora Ferrari lavorava in una casa di riposo. Il vigile del fuoco tenne per i dipendenti un corso sulla sicurezza ed è stato in quell’occasione che il rapporto tra i due è nato.

Gli uomini di casa Sempio non lo conoscono

Dell’uomo però non saprebbero niente in casa Sempio. Secondo «Chi l’ha visto», almeno stando a sentire Andrea Sempio e suo padre, marito della signora Ferrari. Di lui in famiglia non si sarebbe mai parlato. Nè quindi si tratta di un amico o conoscente dei Sempio.

Qual è il ruolo del pompiere Antonio

Resta quindi da chiarire quale sia il ruolo dell’uomo coinvolto nell’indagine, ma non iscritto nel registro degli indagati. Secondo la difesa di Alberto Stasi, finora unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, la testimonianza del signor Antonio potrebbe «riscrivere la storia» relativa all’alibi di Sempio. «Noi non abbiamo interesse a spostare dalla scena Stasi – ha detto l’avvocato Antonio de Rensis – ma forse altri, quelli che fanno le indagini, aggiungeranno altre persone e forse, dopo tutto, sarà più chiaro anche per quel che riguarda Alberto. I Carabinieri hanno molto ma molto di più di quanto possiamo immaginare al momento».

L’alibi di Sempio

Andrea Sempio aveva spiegato agli inquirenti che, la mattina del delitto, l’aveva trascorsa fino alle 10 in casa. Poi era andato in libreria, trovandola chiusa. E infine era tornato a Garlasco, doveva aveva fatto visita a sua nonna, per rientrare a casa per pranzo. A testimonianza dei suoi spostamenti, aveva mostrato già all’epoca delle prime indagini un tagliando del parcheggio. La testimonianza del vigile del fuoco potrebbe però rimettere in discussione l’alibi del 37enne.