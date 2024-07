Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore della qualificazione contro la Slovenia e scoppia in un pianto inconsolabile – Il video

Portogallo-Slovenia sembra una partita infinita. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari il match degli ottavi procede ai supplementari. All’ultimo minuto del primo tempo supplementare il giocatore simbolo del Portogallo da quasi due decenni, Cristiano Ronaldo, si trova sui piedi la palla della potenziale qualificazione. È sul dischetto per calciare il rigore guadagnato dal compagno Diogo Jota. Va a colpo sicuro, ma viene stregato dal portiere sloveno Oblak, che s’allunga con un balzo felino alla sua sinistra e devia la palla sul palo. Rigore fallito. La reazione di CR7 è fortissima: scoppia in lacrime, inconsolabile. Sugli spalti si commuove fino alle lacrime pure mia Ronaldo. Devono mettercela tutta i compagni per consolare il campione ora in Arabia Saudita. Perché CR7 non è nuovo, anche di recente, a reazioni di pianto. Ma lacrime così disperate sul suo volto non le aveva mai viste nessuno. E quelle immagini fanno subito il giro del web in tutto il mondo.

