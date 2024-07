Europee, le manovre di Salvini per ricollocare la Lega nel nuovo gruppo di Orban: «Al centro lavoro, famiglia, sicurezza e giovani»

Il vicepremier italiano esulta per il voto francese a favore di Le Pen: «Ha preso i voti di oltre un terzo dei cittadini. Non è estrema destra, ma un movimento alternativo alla sinistra»

«Se aderiremo al gruppo dei patrioti europei lanciato dal primo ministro ungherese Viktor Orban? Mi sembra la strada giusta unire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerità». Matteo Salvini non nasconde le strategie per fare opposizione nella prossima legislatura europea. E, a Radio 1, afferma di stare trattando con il premier ungherese, anche se ciò volesse dire sciogliere il gruppo Identità e democrazia presieduto dal “suo” Marco Zanni. «Stiamo valutando tutti i documenti», dice il segretario della Lega, condividendo l’idea di «fare un grande gruppo che ambisca a essere il terzo nell’Europarlamento e che porti avanti quello che i cittadini ci hanno chiesto, ad esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico».

Il vicepremier del governo italiano commenta anche quanto sta avvenendo in Francia, dove si è concluso il primo turno delle elezioni nazionali. Quando votano, «i cittadini hanno sempre ragione» e la tornata francese è «utile anche a livello europeo» visto che a Bruxelles «stanno costruendo la stessa ipotesi di alleanza». Salvini, poi, fa un endorsement alla sua alleata d’Oltralpe, Marine Le Pen: «Ha preso i voti di oltre un terzo dei francesi» e questo «allarme estremismo è folle perché non si tratta di estrema destra, ma di un movimento alternativo alla sinistra» per cui hanno votato tanti «lavoratori». Sul secondo turno, aggiunge: «Mi pare curioso che coloro che hanno protestato in piazza contro Emmanuel Macron ora si alleino per paura di perdere il posto. Poi uno si chiede perché la gente non va a votare».

