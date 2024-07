Violenta turbolenza sul volo Madrid-Montevideo: 30 passeggeri feriti, l’aereo costretto all’atterraggio d’emergenza in Brasile – Il video

È di una trentina di feriti il bilancio della violenta turbolenza che ha costretto un aereo della compagnia Air Europa a effettuare un atterraggio di emergenza nelle prime ore di oggi, lunedì 1° luglio. Il velivolo era partito da Madrid, in Spagna, alle 23:55 (ora locale) di ieri ed era diretto a Montevideo, la capitale dell’Uruguay. Durante il tragitto si è imbattuto però in una forte turbolenza, che ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Natal, in Brasile. L’ufficio stampa di Air Europa ha confermato che dei 325 passeggeri a bordo sette sono stati curati per ferite più serie, mentre gli altri hanno riportato lesioni di minore entità.

Zurich Airport Brasil, la concessionaria che gestisce l’aeroporto internazionale di Natal, ha dichiarato alla stampa che l’aereo Air Europa è atterrato alle 2:32 e che sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi. Sui social, intanto, hanno iniziato a diffondersi i video realizzati da alcuni passeggeri, che mostrano i danni della turbolenza al velivolo, compresi alcuni sedili completamente divelti. Stando alle prime ricostruzioni, la prima turbolenza si sarebbe verificata mentre diverse persone non avevano la cintura di sicurezza allacciata e sono state sbalzate contro il soffitto, in alcuni casi danneggiando le parti interne del velivolo.

