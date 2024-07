Michael J Fox suona a sorpresa con i Coldplay a Glastonbury: «Se ve lo state chiedendo: è stato fantastico» – Il video

Da Dua Lipa ai Coldplay, dal concerto a sorpresa (e segreto) dei Kasabian al ritorno degli LCD Soudnsystem, fino all’esibizione di Fatboy Slim. Il meglio della musica internazionale si è ritrovata al festival di Glastonbury 2024, uno dei più seguiti al mondo, che si è concluso domenica 31 luglio. Ma c’è un’esibizione, forse più di tutte le altre, che ha emozionato i presenti a Pilton, in Inghilterra. Ed è stata quella di Michael J. Fox, protagonista di Ritorno al Futuro, da tempo malato di Parkinson, assieme ai Coldplay. L’attore di 63 anni ha infatti accompagnato con la chitarra, seduto sulla sedia a rotelle, la band di Chris Martin sulle note di «Humankind» e «Fix You». «Nel caso ve lo stiate chiedendo: è stato pazzesco! C’è un momento per ogni band e una band per ogni momento. Questo è il momento dei Coldplay», ha scritto sui social Michael J. Fox. Era stata la star holliwoodiana, grazie alla scena finale del film del 1985 – dove suona Johnny B Goode ad un festa del liceo nel 1955 – a ispirare Chris Martin. «Il motivo principale per cui siamo in una band è per aver visto “Ritorno al futuro”, quindi grazie al nostro eroe per sempre e a una delle persone più straordinarie sulla Terra, Michael J. Fox. Grazie mille, Michael», ha detto il leader del gruppo.

