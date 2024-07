Russell Crowe e la passione per i Ricchi e Poveri, la sua versione di «Sarà perché ti amo» apre il tour in Italia – Il video

Partito da Cervinia, il tour della band dell’attore toccherà una decina di città italiane durante tutta l’estate. E per annunciarlo ha citato il gruppo italiano di cui è appassionatissimo

Non c’è solo la cucina italiana tra le passioni di Russell Crowe, ormai sempre più impegnato sui palchi di mezza Italia con la sua band, gli Indoor garden party. Nel cuore dell’attore australiano ci sono anche i Ricchi e poveri, che di fatto hanno inaugurato il suo tour in Italia partito da Cervinia. Alla vigilia delle prime esibizioni in Valle D’Aosta, l’attore aveva infilato un primo indizio sui social: «Con affetto e scuse a Ricchi e Poveri!». E nel video di presentazione aveva proprio citato il brano più famoso di Ricchi e Poveri, «Sarà perché ti amo».

Crowe ha mantenuto la promessa. E come mostra il video di Carmine Abate, giornalista Mediaset e autore del podcast «Politigram», l’attore dal palco di Cervinia si è cimentato nella sua personalissima interpretazione di «Sarà perché ti amo». Quella sua passione per gli artisti italiani era già emersa durante lo scorso Festival di Sanremo. Come racconta Novella 2000, Crowe aveva avuto l’occasione di incontrare Angela Brambati e Angelo Sotgiu. E i due avevano confermato: «Gli abbiamo parlato ed è stato molto carino. Ci ha fatto i complimenti e ci ha detto che ha sempre cantato “Sarà perché ti amo”. Anche a casa, la canta da solo».

