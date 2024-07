Biden vuole spingere sui negoziati tra Israele e Hamas. La chiamata a Netanyahu: «È tempo di chiudere l’accordo sugli ostaggi»

«È tempo di chiudere l’accordo sugli ostaggi». Questo in sostanza quello che ha detto il presidente USA Joe Biden al premier israeliano Benyamin Netanyahu, come ha riferito un alto dirigente dell’amministrazione Biden in un briefing virtuale. Il numero uno della Casa Bianca punta a una accelerata dei negoziati. Nella chiamata, durata una mezz’ora, si è parlato anche di un futuro incontro tra i due leader a Washington. Nel colloquio il premier israeliano ha informato Biden dell’invio di una delegazione per la ripresa dei negoziati.

Arriva la delegazione guidata dal Mossad in Qatar

Con la chiamata del presidente USA è arrivata anche la conferma della notizia che una delegazione di Israele dedicata al negoziato sugli ostaggi e guidata dall’agenzia di intelligence Mossad si dirigerà in Qatar nei prossimi giorni per un nuovo round di colloqui. Un funzionario del governo israeliano a The times of Israel conferma che il capo di Mossad, David Barnea, incontrerà domani il primo ministro del Qatar, Mohammed Al Thani, per discutere della risposta alla proposta di accordo arrivata ieri da Hamas. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post Hamas esigerà comunque un impegno per un cessate il fuoco permanente, forse anche prima del completamento della prima fase, ma permetterà che la prima fase abbia inizio, anche senza tale impegno.

