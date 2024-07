Regno Unito al voto: rischio schiaffo per Sunak, il Labour verso la vittoria

Keir Starmen sarà primo ministro. Per i tories si profila il peggior risultato degli ultimi cento anni

Alle ore 7 locali, le 8 in Italia i seggi elettorali nel Regno Unito sono stati aperti. Lo saranno fino alle 22 per il voto alle elezioni politiche. E tutti i sondaggi danno una vittoria per il Labour di Keir Starmen, che potrebbe così diventare il prossimo primo ministro. La sconfitta dei conservatori e del premier uscente Rishi Sunak porterà all’opposizione il partito che governava da 14 anni consecutivi. I tories potrebbero avere meno seggi del loro minimo storico, registrato cento anni fa. Nel 1906 i deputati conservatori erano 156. Le stime attuali fanno prevedere un risultato ancora peggiore, addirittura attorno agli 80 seggi. Quanto ai laburisti, che nel 1997 avevano avuto il miglior risultato elettorale di sempre con 179 seggi e Tony Blair a Downing Street, sono destinati a conquistarne oggi oltre 200. Nonostante il disastro annunciato, il premier Sunak resterà al suo posto di leader del partito conservatore, secondo le anticipazioni del Times.

