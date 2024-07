Cristina D’Avena: «Io, sempre giovane come i cartoni animati. Mai fatto il botulino»

Cristina D’Avena dice di essere «un’eterna bambina». Anche se ha 60 anni «non mi sono mai fatta il botulino, eh». E si sente «come un personaggio dei cartoni animati di cui canto le sigle». Ora, dice sta attraversando un momento difficile «perché è morta da poco Alessandra Valeri Manera (l’autrice che con cui ha collaborato per anni, ndr .), era una mia carissima amica, ci conoscevamo da 42 anni. Non è semplice». E rivela che hanno provato a farla cambiare: «Ma quello che mi ha permesso di essere chi sono è stata la mia coerenza, rimanere fedele al lavoro che faccio. Me lo disse anche Costanzo. Non mi sono mai distratta. Questa strada mi appartiene», dice in un’intervista al Corriere della Sera.

L’ultima ruota del carro

D’Avena dice di essere stata anche trattata «come l’ultima ruota del carro perché cantavo le sigle, escludendomi solo per questo da eventi in cui c’erano tanti cantanti, come se il mio fosse un pubblico diverso. Questo mi ha fatto soffrire». E se i suoi concerti richiamano migliaia di persone «ancora oggi mi stupisco, ma è così. E quando ho pubblicato il disco Duets Forever – Tutti cantano Cristina ho avuto un’altra dimostrazione: 40 artisti — da Annalisa a Loredana Berté, da Patty Pravo, Elisa, i The Kolors — erano felici e addirittura emozionati all’idea di duettare. La frase più comune era: non so se sono capace. In effetti con le sigle serve un’interpretazione diversa rispetto al pop». Chi l’ha stupita di più nell’occasione è «Loredana Berté: era davvero felice di cantare la sigla di Occhi di gatto . Mi ha detto che le avevo regalato un pezzo di infanzia».

Kiss Me Licia

Ora, dice, vorrebbe tornare «a quando giravo i miei telefilm: li rifarei ora, non mi danno retta. Mi piacerebbe mostrare dopo trent’anni che fine ha fatto Kiss me Licia». Ovvero: «Avrà qualche figlio e, secondo me, non si è separata con Mirko. E di certo continuano a cantare. Qualche anno fa mi sono incontrata per caso per strada con Pasquale (Finicelli, volto di Mirko). Mi gridava: Licia, Licia. Da non credere. Ora ci sentiamo». Lei invece non ne ha mai avuti: «È una nota dolente: a furia di correre mi sono un po’ persa negli anni. Questa mia eterna giovinezza purtroppo eterna non è. Non posso dire che sia un grande rimpianto ma nemmeno che non ci pensi. Di certo mi sarebbe piaciuto».

