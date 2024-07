Filippo Bisciglia i programmi con la nonna e quell’incontro con Roger Federer (che non è finito benissimo)

Per chi ancora non lo sapesse Filippo Bisciglia è il conduttore di “Temptation Island”, la trasmissione record di ascolti d’estate. Oggi, intervistato a Il Fatto Quotidiano, Bisciglia racconta che spesso lo fermano per strada. «Mi fermano e mi strappano messaggi per le mamme. Mi piazzo lì e dico: “Signora Elisabetta, c’è un video per lei”». Su Instagram le persone gli chiedono consigli d’amore. Quando fa i falò, ovvero il momento di confronto tra le coppie concorrenti, sottolinea: «Non posso spostare l’attenzione, devo restare neutro, perché i ragazzi sono lì per capire i loro sentimenti». Ma qualche volta si commuove: «Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare». «Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti – spiega – e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single. Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto, da quando sono adolescenti. Non capiscono più nulla. E la gente da casa giudica. Io capisco». Nella sua vita, racconta, non ha mai combinato disastri. Anzi, è sempre stato tranquillo. Ma «se fossi un concorrente di Temptation e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata: “Ho sbagliato, hai ragione”».

«Ho amato la tv grazie a mia nonna»

«È grazie a nonna se mi sono appassionato ai programmi televisivi: tornavo da scuola e con lei guardavo Pronto Raffaella oppure Ok il prezzo è giusto (si commuove); mi scusi ma è morta da pochi giorni», racconta Bisciglia. Un passato nel GF davanti alla citazione di Fedez “Ho paura di sparire all’improvviso, per questo mi preparo” replica: «Ci ho pensato parecchio, ora no perché le cose vanno bene; (pausa) e non ho un piano B. Neanche uno. Mi sono sempre trovato bene nello sport, sono un maestro di padel; alle brutte mi butto lì».

L’incontro con Federer

Nell’intervista il conduttore parla anche di Maria De Filippi: «Le voglio tanto bene, e nel suo lavoro va ammirata e studiata: la guardo e cerco di capire». E quel consiglio di Maurizio Costanzo: «Una frase bellissima: “Filippo merita più spazio in tv: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi”. Per me è oro». Un incontro speciale? «Roger Federer: l’ho avvicinato agli Internazionali, Pamela (la fidanzata, ndr) mi ha fotografato di nascosto; inoltre ho un tatuaggio con sopra due racchette da tennis e in mezzo uno

spazietto per incidere una “R” e una “F”. Ma ha smontato l’idea: “Lascia perdere, porta sfiga”. Ci sono rimasto male».

