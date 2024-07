La Francia va al voto con la paura: lo spettro degli scontri in piazza a urne chiuse

Sarà un voto segnato dalla paura delle tensioni per strada quello di oggi in Francia per il secondo turno per il rinnovo dell’assemblea nazionale. Gli ultimi sondaggi danno l’estrema destra in calo: 170-210 seggi secondo Ifop e 175-205 secondo Ipsos, per una maggioranza assoluta fissata intorno ai 289 deputati. All’alleanza delle sinistre andrebbero tra i 155 e 185 seggi secondo Ifop, 145 e 175 secondo Ipsos. A seguire il blocco centrale macroniano di Ensemble (120-150 seggi secondo Ifop, 118-148 secondo Ipsos). Marine Le Pen intanto ha ribadito alla Cnn la nuova ipotetica linea francese verso l’Ucraina con la volontà di non inviare armi francesi a Kiev per colpire i territori in Russia. Sul voto, come riporta stamane l’analisi di Repubblica, pesa l’incognita dell’astensionismo. Aderiranno o meno gli elettori al «fronte repubblicano», pur di fermare l’estrema destra?

La paura di scontri in piazza

I risultati del ballottaggio appariranno alle 20 con i primi exit poll. E proprio a partire da quel momento che in Francia si temono scontri di piazza, con migliaia di agenti schierati nelle città principali proprio per evitare tensioni. Nella zona fra place de la République e Bastille, riporta il quotidiano, i distributori bancomat sono inaccessibili o smontati. La paura è che, in serata, gruppi di black bloc possano unirsi bande della banlieue per una vera e propria guerrilla. Le premesse non sono rosee. Questi ultimi sette giorni sono stati segnati da aggressioni e minacce verso esponenti e militanti, ben 51, avvenute durante l’affissione di manifesti o incontri elettorali.

Leggi anche: