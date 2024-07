Tour de France, Bernard multato per un bacio a moglie e figlio: «Sono disposto a pagare 200 franchi svizzeri ogni giorno per rivivere quel momento» – Il video

La giuria del Tour de France ha multato il francese Julien Bernard di 200 franchi svizzeri (205 euro al cambio) per «comportamento indecoroso e lesivo dello sport». Tutto per un gesto d’affetto: il ciclista si era, infatti, fermato sulle strade della Borgogna per dare una bacio alla moglie che stava aspettando il suo passaggio con il figlioletto in braccio durante la cronometro di Nuits-Saint-Georges di venerdì. Per i commissari di gara, si è trattato di danno d’immagine. «Mi scuso con l’Unione Ciclistica Internazionale per aver danneggiato l’immagine dello sport. Ma sono disposto a pagare 200 franchi svizzeri ogni giorno per rivivere quel momento», ha detto Bernard. Il ciclista avrebbe potuto, con ogni probabilità, causare problemi al corridore che lo seguiva, cosa che non è successa. Il bel gesto del francese e la conseguente sanzione mette a rischio una delle abitudini più antiche della storia dello sport. Quando un Giro d’Italia o un Tour passavano per il paese dell’atleta, l’enfant du pays poteva evadere dal gruppo per poter abbracciare, per pochi attimi, i propri famigliari e tifosi.

Leggi anche: