Biennale Teatro di Venezia, Willem Dafoe è il nuovo direttore artistico

Il nuovo Direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia per il 2025 e il 2026 è l’attore statunitense Willem Dafoe. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione del rinomato evento, guidato da Pietrangelo Buttafuoco. «Il teatro è di fatto la casa originale della sua luminosa carriera. Tra i fondatori del Wooster Group nel 1977, nel perfetto controllo del suo corpo scenico ci sono sempre state la disciplina, la conoscenza, la passione e la profonda consapevolezza del teatro», ha dichiarato Buttafuoco. «Non vedo l’ora, come tutti, di poter essere spettatore del Festival che costruirà da Direttore Artistico», ha concluso.

Chi è Willem Dafoe

Willem Dafoe è un attore e doppiatore statunitense di grande fama, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel settore. Nato il 22 luglio 1955 ad Appleton (Wisconsin) Dafoe ha iniziato la sua carriera teatrale prima di passare al cinema, diventando rapidamente uno degli attori più rispettati e riconosciuti di Hollywood. Ha ottenuto il suo primo ruolo significativo nel film Strade di fuoco (1984), ma è stato con il suo ruolo in Platoon (1986) di Oliver Stone, dove ha interpretato il sergente Elias, che ha conquistato una maggiore attenzione tra il pubblico e la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Questo ruolo ha segnato l’inizio di una carriera cinematografica prolifica. Dafoe è stato candidato in tutto a quattro Premi Oscar e quattro Golden Globe. Tra i numerosi riconoscimenti che ha portato a casa, c’è anche la Coppa Volpi del Festival di Venezia.

