Caso Morgan, la solidarietà dei colleghi di Angelica Schiatti sui social: da Chiara Ferragni ad Angelina Mango, da Mengoni a Elodie

Una valanga di affetto, solidarietà, sostegno e di cuori. Sono le reazioni pubbliche e visibili di decine di artisti che hanno voluto lasciare un segno sotto al post di Angelica Schiatti. Un post difficile, in cui ringraziava per i messaggi ricevuti fino a quel momento dopo l’uscita dell’articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano in cui ha rivelato un processo per stalking e diffamazione in cui è imputato Marco Castoldi, in arte Morgan, denunciato ormai quattro anni fa dall’ormai ex compagna Schiatti. I giudici vorrebbero che le parti trovassero un accordo ma la vittima è decisa ad andare fino in fondo e vorrebbe un pronunciamento del tribunale. L’attuale compagno della cantante, Calcutta, si è espresso pubblicamente contro la Warner Music Italia che «ha deciso di offrire un contratto a questo persecutore (Morgan, ndr), nonostante fosse a conoscenza dei fatti». L’etichetta discografica intanto ha preso le distanze da Morgan, sollecitata anche da Levante, e nel frattempo il post di Schiatti è diventato una bacheca in cui i colleghi di Schiatti hanno voluto lasciare una parola di conforto. Tantissime le manifestazioni di vicinanza. «Ti abbraccio fortissimo, siamo con te», scrive Francesca Michielin ricevendo migliaia di reazioni positive. «Grazie per il tuo coraggio», scrive Giorgia Soleri. Più articolato il pensiero di Baby K, dedicato alle vittime di violenza di genere: «Mi dispiace per tutto quello che avete e hai dovuto passare. Tutto questo in silenzio e con grande grazia. Spero che la luce gettata su tutto possa aiutare a farti arrivare alla giustizia che meriti. Per ora il sistema giudiziario ancora una volta ha fallito, ma non penso sia la fine. Siamo con te».

Gli altri messaggi

Ma ecco, più si scorre più sono gli artisti e i vip che hanno lasciato un pensiero. Tanti hanno pensato di scrivere solo un cuore, come Chiara Ferragni, Angelina Mango, Elisa, Elodie, Marco Mengoni, Diodato, Myss Keta, Selvaggia Lucarelli – che ha svelato la vicenda -, Emma Marrone, Rose Villain, Aiello, Clara, Ghemon, BigMama, Coma_Cose, Noemi, Ariete. E tanti, tanti altri ancora. C’è lo sconcerto di Tiromancino – «sono davvero senza parole» – ma anche il sostegno di Margherita Vicario – «non sei sola» – o Ermal Meta – «io ci sono» – e Aurora Leone: «Tutta la mia solidarietà Angelica, tutto il rispetto per il tuo silenzio e per la tua voce». Tra gli altri, scrive Tommaso Paradiso attaccando Morgan: «Tutta la mia solidarietà. Che paese di merda, lo mandassero ancora in televisione a spiegarci la vita». E Tommaso Zorzi: «Quello che si legge in giro mi ha fatto orrore. Tutta la mia solidarietà, non oso immaginare cosa si provi ad essere la preda di un mostro».

