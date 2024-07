Fedez paparazzato in Puglia con una mora (no, non è Garance Authié). Nuova storia o strategia per ingelosire?

È un’estate particolarmente «dinamica» quella di Fedez: se non altro sul piano affettivo. Il rapper-influencer è stato infatti avvistato nei giorni scorsi con una ragazza in una masseria in Puglia. E la notizia è che non si tratta di Garance Authié, la modella francese con cui pareva essersi instaurata negli ultimi mesi una relazione. Con la ragazza mora ritratta nelle foto pubblicate in esclusiva da Chi Fedez avrebbe pranzato insieme, per poi “accorciare le distanze” in piscina. I due paiono anche baciarsi in uno degli scatti, anche se le foglie degli alberi coprono gran parte della scena. Un Fedez «farfallone», insomma, suggerisce velenoso il settimanale. Un’estate ben diversa, la sua, da quella dell’ex moglie Chiara Ferragni che, mentre ha scelto di cambiare strategia sui contenuti da condividere sui social, ha optato per essere decisamente più discreta riguardo alla sua vita sentimentale, probabilmente a causa dell’attenzione mediatica dovuta ai suoi guai giudiziari. Eppure nei giorni scorsi anche lei non è riuscita a essere immune dai gossip: sembra stia affrontando tensioni con la madre Marina Di Guardo, anche per una presunta relazione con un manager più grande di lei. Nonostante tutto, questa presunta frequentazione dell’influencer resta avvolta nel mistero, mentre i fan continuano a sperare in buone, o quantomeno nuove, notizie da lei. Nel frattempo, Fedez si concede maggior libertà: forse anche, mormora qualcuno, per rimescolare le carte, deviare speculazioni e sospetti e magari far ingelosire qualcuno…

Foto di copertina del settimanale Chi

