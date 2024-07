Renzi spadroneggia in tv a Sky Uk e s’improvvisa pure consulente su Euro 2024: «Tranquilli, con l’Olanda sarà una passeggiata» – Il video

Trasferta londinese per Matteo Renzi, fresco di nomina nel think tank dell’ex primo ministro Tony Blair. Il leader di Italia Viva, nelle vesti di consigliere strategico dell’Institute for Global Change, ha partecipato al panel The future of European politics, organizzato dalla società di consulenza politica. Nel suo intervento di ieri – 9 luglio -, il senatore toscano ha messo in guardia l’Europa dal diventare «un museo e non un laboratorio», poiché oggi il Vecchio continente viene «percepito come luogo del passato e non del futuro». In un passaggio, Renzi ha anche fotografato la situazione italiana: «Siamo un po’ come una start up della Silicon Valley per il populismo. Berlusconi, Movimento 5 stelle, Lega. Abbiamo avuto un numero incredibile di diversi populisti e populismi. Il punto è che noi, in Italia, abbiamo dei politici che hanno bisogno di una visione perché vivono ogni giorno solo per Twitter o seguendo i like. L’unico problema che hanno è: “Ho meno like di ieri”. Oppure: “Ho twittato due ore fa, e ora?”».

Il siparietto con la redazione di Sky News

Dopo l’impegno alla conferenza, Renzi si è concesso un’incursione televisiva, per un’intervista negli studi di Sky News. Prima di prestarsi alle domande della anchorwoman Yalda Hakim, Renzi ha fatto un giro per la redazione dell’emittente. Ha scherzato con i giornalisti che stavano seguendo la semifinale tra Spagna e Francia: «Domani – oggi, ndr – non sarà difficile per voi», ha esordito, improvvisandosi consulente sportivo. Il riferimento è all’altra semifinale di Euro 2024 che vedrà contrapposte tra poche ore l’Inghilterra, appunto, e l’Olanda. Il giudizio di Renzi è che gli Oranje «non sono così forti. Paradossalmente – ha aggiunto -, la Turchia sarebbe stata più pericolosa, perché la squadra di Vincenzo Montella non è così male». Dopo aver raggiunto la conduttrice nello studio dove, di lì a poco, si sarebbe svolta l’intervista, il senatore ha ammesso di non tifare per nessuna delle nazionali rimaste in gioco, dopo l’eliminazione dell’Italia.

L’invito a Biden a lasciare la corsa

Nell’intervista live, Renzi si è concentrato sull’attualità internazionale e, in particolare, sulla corsa verso le presidenziali americane. Ha ribadito che, secondo lui, Joe Biden dovrebbe lasciare la corsa per la Casa Bianca: «Lo adoro, è stato un buon presidente, prima ancora era stato un buon vicepresidente e ha lavorato con un incredibile spirito di servizio per la Nazione dal 1972». Ora, però, «la sua situazione personale richiede un cambio». Renzi, poi, si è chiesto se i Democratici, nelle cinque settimane che mancano alla convention di Chicago, «saranno in grado di trovare un nuovo nome in grado di battere Donald Trump».

