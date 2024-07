Il gelo di Nancy Pelosi su Joe Biden: «Se si deve ricandidare? Decida lui, e lo faccia in fretta» – Il video

Neppure Nancy Pelosi, la potente ex speaker della Camera Usa, crede più del tutto nella ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca. Non lo dice apertamente, l’84enne figura di spicco dei Democratici, ma le sue perplessità emergono ora in tutta evidenza dalla tiepida risposta data oggi a precisa domanda in tv. È il caso che Biden resti in corsa fino a sfidare Donald Trump a novembre?, è la domanda che agita mezzo mondo e che le rivolge l’anchor Joe Scarborough nel programma del mattino di Msnbc. «È il presidente che deve decidere se vuole candidarsi. E lo incoraggiamo tutti a prendere tale decisione», risponde obliqua Pelosi. Ma in che senso? Nel senso di incoraggiarlo a proseguire o a ritirarsi? La differenza è un abisso. L’ex speaker della Camera – come la maggioranza dei Democratici in questi giorni – mantiene ufficialmente la linea del sostegno all’eventuale ricandidatura di Biden, ma gli indizi della scarsa convinzione restano chiari a chi li vuole intendere. Tra i Dem, dice Pelosi, il presidente «è amato, rispettato, e le persone vogliono che prenda quella decisione». D’accordo, insiste il conduttore di Morning Joe, ma si dà il caso che Biden abbia già detto chiaro qual è il suo intendimento: restare in corsa e sfidare Donald Trump. Può contare sul suo sostegno, sì o no? «Voglio che che faccia ciò che decide essere meglio. Qualsiasi cosa deciderà, noi seguiremo». Eppure nella stessa intervista l’84enne politica di origine italiana lascia pure intendere che dopo il vertice Nato in corso in questi giorni a Washington dovrà esserci la «vera» decisione: magari di altro tipo. «L’ho detto a tutti, aspettiamo, qualsiasi cosa pensiate, ditelo in private se volete, ma non mettete la cosa sul tavolo finché non vediamo come vanno le cose questa settimana». Tradotto: la performance di Biden sul palcoscenico internazionale del vertice Nato di questi giorni vale come ultimo test / chiamata per il presidente. Poi il redde rationem.

