Gli Usa dispiegheranno missili in Germania. La Russia: «La nostra risposta sarà militare»

Dal 2026 in Germania inizieranno a essere dispiegati missili da crociera a lungo raggio Usa. E questo per rafforzare la capacità di deterrenza della Nato in Europa. Questo è stato annunciato congiuntamente da Stati Uniti e Germania, in una dichiarazione congiunta diffusa contemporaneamente al vertice della Nato a Washington. Nel programma sul dispiegamento di capacità di fuoco a lungo raggio della Multi Domain Task Force sono inclusi Missili Tomahawk, SM-6, e Missili ipersonici ora in via di sviluppo. La cosa che li accomuna è una gittata decisamente superiore a quella dei Missili da terra che attualmente sono basati nel Vecchio Continente.

La risposta

All’inizio, nel 2026, i dispiegamenti saranno «episodici». Ma in futuro c’è in programma di proseguire con uno «stazionamento duraturo». «Esercitare queste capacità avanzate dimostrerà l’impegno degli Stati Uniti verso la Nato e il loro contributo alla deterrenza integrata europea», si legge ancora nella dichiarazione, secondo quanto riporta Adnkronos. Mosca tuttavia non assisterà inerme alla minaccia del Pentagono. Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha già annunciato ai giornali, a margine del X Forum parlamentare Brics: «Senza nervi, senza emozioni, svilupperemo, prima di tutto, una risposta militare alla nuova minaccia». Secondo Ryabkov, i piani del Pentagono rientrerebbero in contesto di un’escalation che mira a danneggiare la sicurezza della Federazione Russa.

