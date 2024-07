Angelica Schiatti: «Ho paura, Morgan ha postato la foto di casa mia». Selvaggia Lucarelli: «Mi aspetto che la legge si dia una mossa, ora»

«Questa nella foto è la via di casa mia, 200 metri da casa mia, dove non posso tornare perché ho paura». Lo ha scritto Angelica Schiatti, la cantautrice ex fidanzata di Morgan che lo ha accusato di stalking, in risposta alla dichiarazione di Marco Castoldi sui social, dove annuncia l’intenzione di querelare Selvaggia Lucarelli. Nella foto usata dall’artista sarebbe ritratta proprio la via in cui vive la ragazza. Un elemento che non è sfuggito nemmeno a Selvaggia Lucarelli. «Mi aspetto che la legge si dia una mossa, ora», scrive la firma del Fatto Quotidiano, rilanciando il post della cantante. Morgan si è poi difeso, con un video su Instagram: «E va bene, è in cerca di successo, io cosa ci posso fare? Ma io sono la vittima di questa cosa. Adesso state costruendo il mostro. Ma io sono una persona che crede nel dialogo, che scrive. Ma di cosa state parlando? Ma sono io che sono perseguitato, che non mi lasciano in pace. Ma cosa vuole questa gente da me, cosa vuole? Vuole farsi vedere, vuole farsi notare, stando insieme puntualmente a cantanti»

Annullato il concerto di Morgan a Taranto

Intanto è stato annullato il concerto dell’ex leader dei Bluvertigo previsto sabato 20 luglio nell’ambito del Taranto Jazz Festival. «Siamo spiacenti – ha spiegato nel corso di una conferenza stampa Antonio Oliveti, direttore artistico della rassegna – ma non riteniamo più opportuno ospitare il concerto di Morgan previsto in cartellone. Le notizie emerse dalla vicenda giudiziaria e dall’articolo di Selvaggia Lucarelli hanno messo in crisi il clima che dovrebbe pervadere ogni festival e concerto: quello della tranquillità e della musica al centro di tutto, rispetto ai comportamenti umani che in questo caso, non sono in linea con lo spirito della nostra organizzazione». «Non siamo nelle condizioni – ha aggiunto – di poter confermare come se nulla fosse il suo spettacolo. Non siamo giudici, ma non possiamo far finta di niente, nonostante la nostra stima musicale per Morgan resta immutata». L’artista sarà sostituito da Nino Buonocore con il suo tour “In jazz”. «Siamo in linea – ha sottolineato l’assessore alla cultura e agli eventi, Angelica Lussoso – con le scelte del Taranto Jazz Festival. Non siamo giudici e non avremmo mai voluto che un concerto e un artista famoso per il suo amore sterminato per l’arte e la musica, fosse coinvolto in situazioni così deplorevoli come riportate dalla stampa. Ci sentiamo coinvolti e non possiamo far finta di niente».

