«Israele e Hamas hanno approvato il piano per il cessate il fuoco»: l’annuncio di Joe Biden

Il piano del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, e parallelamente per riconsegnare gli ostaggi alle loro famiglie, è stato approvato da entrambe le parti coinvolte. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa, su X. Aggiungendo, però, che c’è ancora «del lavoro da fare». «Sei settimane fa ho presentato un ampio piano per raggiungere un cessate il fuoco e portare gli ostaggi a casa. Anche se resta del lavoro da fare, l’accordo» è stato approvato, ha scritto il presidente.

(in aggiornamento)

