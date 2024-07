Tor Vergata, scambio di bare: il corpo di una 90enne rischia di partire in viaggio per l’India. Rimpatriata la salma poco prima del decollo

Erano pronti a darle l’ultimo saluto, famiglia e amici di A.C., di 90 anni, morta lo scorso 9 luglio. Ma in camera mortuaria a Tor Vergata i cari dell’anziana si sono trovati davanti un cittadino indiano. La bara della vecchina non c’era più e stava già arrivando all’aeroporto di Fiumicino, per un volo direzione Amritsar, India. Uno scambio di morti, spiega Roma Today, che ricostruisce il pasticcio, risolto, fortunatamente, nel giro di poche ore. Nell’ospedale romano ci sono stati attimi di tensione con i parenti che chiedevano dove fosse finita la loro cara ma i carabinieri che hanno raggiunto nel giro di pochissimo tempo il polo di Tor Vergata sono riusciti a bloccare la partenza della bara in aeroporto. Il feretro dell’anziana, intercettato in dogana, è così potuto rientrare nelle mani dei familiari per l’ultimo saluto.

(foto copertina di Gary Lopater su Unsplash)

Leggi anche: